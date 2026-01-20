Центр фотографии «Март» первые в городе сделали выставку о старом Екатеринбурге с помощью ИИ и это не просто раскраска чб фотографий, в первую очередь — это историческая реконструкция. Выставка символически соединяет прошлое и будущее — историю Екатеринбурга и искусственный интеллект. Все изображения созданы нейросетями Google Gemini и ChatGPT на основе исторических источников, а тексты написаны нейросетью ChatGPT при участии DeepSeek. Это выставка-эксперимент, в которой создатели показывают не только результат, но и сам процесс — диалог куратора и искусственного интеллекта, референсы, с которыми работали нейросети. Пусть каждый из зрителей сам оценит результат. «Новый старый Екатеринбург» — культурный эксперимент о том, как технологии способны не разрушать, а продолжать традицию. Это диалог веков, в котором живопись, фотография и искусственный интеллект становятся равноправными участниками одной истории — истории города, который всё время заново изобретает своё прошлое. Время работы: 11.00 — 22.00 без выходных Цена билета: взрослый — 400 руб. студенты, пенсионеры, школьники — 300 руб. Экскурсия (по предварительной записи) — билет + 600 руб. с группы Оплата на месте.