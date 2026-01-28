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Проходя мимо

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

На персональной выставке Бориса Степаненко представлено более 50 работ, исследующих поэзию повседневности и превращение мимолетных городских впечатлений в законченные визуальные высказывания. Для Бориса Степаненко фотография — это неотъемлемая часть жизни, метод самоидентификации и бессловесное размышление. Его творческий процесс — бесконечная интуитивная прогулка с камерой в руках, где съемка становится актом созерцания и диалога с городским пространством. Автор сознательно избегает громких событий и узнаваемых архитектурных доминант. Вместо городского пейзажа с четкими топографическими привязками зритель увидит фрагменты среды — детали, световые пятна, ситуации, по которым порой трудно определить место съемки. Событийность здесь отходит на второй план, уступая место настроению и «фотографической реальности», которая рождается именно в момент спуска затвора. Выставка «Проходя мимо» приглашает замедлиться, присмотреться к тому, что обычно остается на периферии зрения, и увидеть неповторимую художественную ценность в потоке обыденной городской жизни.

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