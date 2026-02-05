Есть истории, которые заслуживают того, чтобы их рассказали снова. Лекция о реальных женщинах, чьи жизни навсегда вплелись в историю искусства. Тебя ожидает: Краткая история наготы в изобразительном искусстве; Любопытные детали о благородной профессии демонстратора пластических поз; Победы и поражения прекрасной половины человечества в любовной борьбе с амбициозными мастерами кисти; Как бывшие гражданки Российской империи прибрали к рукам именитейших европейских художников самых разных направлений. Алексей Николаев — искусствовед, выпускник Академии Художеств, создатель авторских лекций об искусстве, чьи лекции неизменно пользуются огромной популярностью. Его глубокие знания, увлеченность своим делом и талант рассказчика делают каждое выступление настоящим событием.