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Лекция «Красавица и художник»

Степь
Береговая улица, 12с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+

Про событие

Есть истории, которые заслуживают того, чтобы их рассказали снова. Лекция о реальных женщинах, чьи жизни навсегда вплелись в историю искусства. Тебя ожидает: Краткая история наготы в изобразительном искусстве; Любопытные детали о благородной профессии демонстратора пластических поз; Победы и поражения прекрасной половины человечества в любовной борьбе с амбициозными мастерами кисти; Как бывшие гражданки Российской империи прибрали к рукам именитейших европейских художников самых разных направлений. Алексей Николаев — искусствовед, выпускник Академии Художеств, создатель авторских лекций об искусстве, чьи лекции неизменно пользуются огромной популярностью. Его глубокие знания, увлеченность своим делом и талант рассказчика делают каждое выступление настоящим событием.

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