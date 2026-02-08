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Garage Sale

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Что тебя ждёт? Мерч, хендмейд, винил, фингерборды, картины, музыка и многое другое. Организаторы собрали десятки талантливых умельцев, подготовили музыкальное сопровождение и уютную атмосферу. Самое время купить необычный подарок своим валентинкам или любимому себе. Участники маркета: Spika Concert Agency / Hate Home Party red_tabby. / Punk Fiction / Barking store Тупо Панк Дистро / PAFM / i<3powerviolence DC. CHROME / .Dried .flowers / ХА Ясная голова / LanaDeArta / Renaissanced dream / Боши И другие За музыкальное сопровождение отвечают dj esh, шош и hate home party.

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