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Полное проникновение: парфюмерная игра о боли и наслаждении

ТЦ Европолис. просп. Мира, 211, корп. 2. Участники собираются в Resto Bar, который расположен на 2 этаже при кинотеатре Мираж Синема

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Игра — знакомство, игра провоцирующая откровения, вскрытие, где ароматы становятся ключами к воспоминаниям. Во времена перемен хочется многое переосмыслить и понять. Встречи клуба всегда навевают воспоминания из прошлого и приоткрывают занавес будущего. Благодаря игре ты ощутишь всю глубину своего опыта, отдашься чувствам и проживёшь новую способность уникального восприятия мира через синестезию ароматов и образов крафтового парфюмерного бесспиртового набора «Страшный Мир Наслаждений», созданного по мотивам романа «Андрогин…» Эстер Элькинд. Мероприятие, которое позволит дешифровать сложные запахи, ощутить заложенный в каждом из ароматов глубокий смысл и среди разнообразия понять какое именно послание адресовано тебе. Формат: Парфюмерное свидание (Smell-Dating) 18+/ творческий нетворкинг от Мультисенсория Bid4Love. Билеты приобретаются заранее у организатора в тг. Связь через мессенджер +79999866941 (max/ тг/ wa) Событие проходит каждое воскресенье.

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