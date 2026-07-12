Игра — знакомство, игра провоцирующая откровения, вскрытие, где ароматы становятся ключами к воспоминаниям. Во времена перемен хочется многое переосмыслить и понять. Встречи клуба всегда навевают воспоминания из прошлого и приоткрывают занавес будущего. Благодаря игре ты ощутишь всю глубину своего опыта, отдашься чувствам и проживёшь новую способность уникального восприятия мира через синестезию ароматов и образов крафтового парфюмерного бесспиртового набора «Страшный Мир Наслаждений», созданного по мотивам романа «Андрогин…» Эстер Элькинд. Мероприятие, которое позволит дешифровать сложные запахи, ощутить заложенный в каждом из ароматов глубокий смысл и среди разнообразия понять какое именно послание адресовано тебе. Формат: Парфюмерное свидание (Smell-Dating) 18+/ творческий нетворкинг от Мультисенсория Bid4Love. Билеты приобретаются заранее у организатора в тг. Связь через мессенджер +79999866941 (max/ тг/ wa) Событие проходит каждое воскресенье.