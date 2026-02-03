На выставке представлено более 100 оригинальных работ широко известных авторов из коллекции музея дизайна «Основа». Иллюстрации И. Я. Билибина и Н. С. Гончаровой к русским сказкам, советские эстампы и фарфор с иллюстрациями Б. В Зворыкина впервые встретятся на одной площадке. Экспозицию дополнят графические работы Э. Э. Лисснера и Ю. А. Бубнова недоступные прежде публике Екатеринбурга. Стремясь постичь и сохранить национальную культуру через изобразительные средства, графики создали неповторимые иллюстрированные сказочные миры. Иван Билибин изменил восприятие книги и традицию её оформления — начал мыслить сказку как полноценное произведение, где текст, иллюстрации, буквицы, виньетки и другие элементы являются частью единой композиции. Наталья Гончарова обратилась к одной из древних техник ручной печати — пошуару, существенно обогатив жанр «книги художника». Борис Зворыкин в свою очередь стал популяризатором орнамента, органично вплетая его в книжную иллюстрацию. Экспозицию дополнят инсталляции по мотивам русских сказок. Посетители смогут столкнуться с бочкой из «Сказки о царе Салтане», а волшебный череп из «Василисы Прекрасной» осветит им дорогу к другим артефактам по мотивам сказочных иллюстраций. Режим работы: с 11:00 до 21:00 кассы — до 20:00