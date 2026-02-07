Это и прогулка, и дружеские/романтические знакомства для всех желающих. Будешь много гулять, любоваться заметёнными снегом, ёлками. Спустишься по крутому подвесному мосту и покормишь гигантских зубробизонов морковью и яблоками. Надевай тёплую одежду и комфортную обувь, бери термосы и бутерброды для себя и яблоки/мытую морковку в качестве угощения. В конце тебя ждёт кафе, где можно будет погреться и поесть пирожков. В 11:20 стартуешь на Ласточке от Финляндского Вокзала Обратный автобус в 15:45. Электричка в город в 16:19, 16:35. В 17:00 ты в городе. Участие: 1200 + билеты на ласточку и автобус на месте