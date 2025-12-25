Выставка Льва Повзнера в галерее Alina Pinsky охватывает последнюю четверть века его творчества. Укоренённый в советской андеграундной культуре, постмодернист Повзнер соединяет в своём творческом методе иронию, мифологическое мышление и элементы сюрреализма, исследуя природу абсурда. Требуется запись. График работы: Пн — Сб, с 12.00 до 20.00 Воскресенье — выходной. Вход свободный.