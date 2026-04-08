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Alina Pinsky

Москва, Ул. Пречистенка, 28

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http://alinapinskygallery.com/ Галерея Алины Пинской специализируется на коллекционном дизайне и абстрактном искусстве второй половины XX века. Вход по предварительной записи. Понедельник — суббота: 12.00 - 20.00, Воскресенье — выходной
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Комментарии

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Chaos Panika
24 июля, 18:47

Посещаю часто галерею Алины Пински, по предварительной записи) Все супер)

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Анастасия
5 апреля 2024, 15:54

Небольшая,но уютная галерея,в которую мы попали только с 4 раза)) все остальные разы натыкались на закрытые двери,хотя на сайте предупреждений не было.

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