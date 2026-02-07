Команда «Дачи» — большие любители пиццы. Поэтому они не могли пройти мимо и не отметить Международный день пиццы, и зовут тебя праздновать вместе! Что тебя ждёт? Вечеринка пройдёт в формате PowerPoint party: участники создают и представляют короткие и смешные презентации на тему пиццы. На экране — минимум текста и максимум картинок и мемов. Всего на выступление — 5 минут. Примеры тем: «Аргументы за и против пиццы с ананасами» или «Почему пицца вкуснее в 2 часа ночи?». Также тебя ждёт викторина, игры, тесты и всё о традиционном итальянском блюде. Участие бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться. Количество мест ограничено. При желании приходи с виновницей торжества, бери лимонад, сладости и оденься по дресс-коду в стиле 2000-х (широкие джинсы с низкой посадкой, футболки с надписями из страз, банданы, кепки, солнцезащитные очки и т.д.). И не забудь захватить сменную обувь или бахилы!