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«Останкино»: экскурсия на технический этаж и смотровую телебашни

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9500₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Уже больше 50 лет Останкинская телебашня остаётся основной смотровой площадкой в Москве и одним из символов города. А что внутри? — Технический этаж «отметка 85 метров», где ты увидишь изнанку телебашни и услышишь рассказ о её технических и инженерных особенностях — Уникальная площадка с обзором 360 градусов на высоте 337 метров и прозрачным стеклянным полом позволит увидеть Москву с нового ракурса Узнаешь множество интересных фактов о столице и истории самой башни на интерактивных мультимедийных экспозициях. Получишь эмоции, отличные фотографии и знания. Экскурсия проводится почти каждый день в разное время. Цена указана за группы от 1 до 7 человек.

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