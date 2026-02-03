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Вафли х Лото

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Довольный взрослый — сытый взрослый. Тебя ждёт теплая посиделка в будний вечер в особняке. Будешь печь венские вафли сладкие и несладкие. Тесто организаторы приготовят заранее, а участники испекут горячие вафли на месте. В качестве топинга к вафлям будет домашнее варенье, мороженое, мягкий сыр, ветчина. При желании можно принести что-то с собой. Пробкового сбора нет. А звезда этого вечера —лото. Лото при свечах — идеальное занятие в особняке 19го века, не правда ли?

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