Тебе не кажется, что мода застыла? К началу нового века стили «законсервировались» в коды: дизайнеры повторяют одни и те же приёмы из сезона в сезон, а глянец рассказывает предсказуемые истории. И вдруг появляется «кор» — и все правила исчезают. Новые поколения весело перебрасываются тенденциями, смешивают образы беспорядочно и так же быстро отказываются от них. Кажется, что «ничего святого», но это не хаос, а симптом сдвига. На лекции ты сможешь разобрать эти перемены и научиться работать с модой, которая рождается по новым законам: — определишь, что такое стиль, стайлинг и «кор», и для чего они нам нужны; — узнаешь, по каким законам моды возникают стили и «коры» и как мы сами формируем их; — рассмотришь на примере исторического рококо путь от большого стиля через бренды до повседневного «кора»; — разберёшь наглядный кейс для стилистов и дизайнеров на примере проектов известных европейских брендов. Лекция будет сопровождаться слайдами с примерами фешн-проектов и образов. Лектор: Ольга Сидоренко — профессиональный дизайнер, независимый исследователь и аналитик моды.