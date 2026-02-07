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Стиль. Стайлинг. Кор

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 800₽
Возраст 16+

Про событие

Тебе не кажется, что мода застыла? К началу нового века стили «законсервировались» в коды: дизайнеры повторяют одни и те же приёмы из сезона в сезон, а глянец рассказывает предсказуемые истории. И вдруг появляется «кор» — и все правила исчезают. Новые поколения весело перебрасываются тенденциями, смешивают образы беспорядочно и так же быстро отказываются от них. Кажется, что «ничего святого», но это не хаос, а симптом сдвига. На лекции ты сможешь разобрать эти перемены и научиться работать с модой, которая рождается по новым законам: — определишь, что такое стиль, стайлинг и «кор», и для чего они нам нужны; — узнаешь, по каким законам моды возникают стили и «коры» и как мы сами формируем их; — рассмотришь на примере исторического рококо путь от большого стиля через бренды до повседневного «кора»; — разберёшь наглядный кейс для стилистов и дизайнеров на примере проектов известных европейских брендов. Лекция будет сопровождаться слайдами с примерами фешн-проектов и образов. Лектор: Ольга Сидоренко — профессиональный дизайнер, независимый исследователь и аналитик моды.

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