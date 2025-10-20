Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Новосибирске

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Собрали все сибирские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души — от вечеринки с рандомной хворью до посиделок за лото. Итак, куда же пойти, если ты...

Отвязная тыква

События для тех, кто хочет погреметь костями.

Любителям классического безудержного отрыва с элементами нечистой силы предлагаем вечеринки и концерты, где уже разгораются огни Самайна.

Романтичная тыква

События для тех, кто ищет лишний повод прижаться друг к другу поближе.

Предлагаем несколько идей для атмосферного свидания в этот добрейший праздник. Тут тебе и страненький (страшненький) спектакль и всенародная галлюцинация-перфоманс и восемь этажей старой башни, в которой точно будет творится что-то неладное...

Душевная тыква

События для самых нежных чертей и неприкаянных душ.

Мы нашли несколько разноплановых событий, которые помогут хорошо провести время с друзьями или обзавестись новыми знакомствами. Самое страшное, что может быть, — это зашкаливающая теплота и общение с пока незнакомыми людьми.