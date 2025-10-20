Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Новосибирске

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!
Собрали все сибирские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души — от вечеринки с рандомной хворью до посиделок за лото. Итак, куда же пойти, если ты...
Отвязная тыква
События для тех, кто хочет погреметь костями.
Любителям классического безудержного отрыва с элементами нечистой силы предлагаем вечеринки и концерты, где уже разгораются огни Самайна.
Специальное коктейльное меню, уникальный диджейский сет и декорации настоящего х...
Бесплатно
В этот холодный осенний вечер грань между миром живых и миром мёртвых истончаетс...
400₽
Погрузись в мистическую атмосферу с предсказательницей судеб и насладись магичес...
Бесплатно
Ночь всех святых с группой «Рви Меха Оркестр» — горячий коктейль из острой сатир...
от 800₽
Место, где мистика и страх смешиваются с шумом, светом и музыкой. Тебя ждут: – ...
от 449₽
Яркое мексиканское застолье, где легенды оживают, а духи предков приходят потанц...
Бесплатно
Самая мистическая ночь года уже близко! Что тебя ждёт: — Музыка от DJ — танцы ...
Бесплатно
Двери бара распахнутся и впустят настоящий дух средневековья и леденящий душу уж...
Бесплатно
На сцене: Meta Creature, Stonks и «Ирландские наручники». Обещают крышесносные т...
от 0₽
Романтичная тыква
События для тех, кто ищет лишний повод прижаться друг к другу поближе.
Предлагаем несколько идей для атмосферного свидания в этот добрейший праздник. Тут тебе и страненький (страшненький) спектакль и всенародная галлюцинация-перфоманс и восемь этажей старой башни, в которой точно будет творится что-то неладное...
Концертно-выставочная всенародная галлюцинация. В программе вечера: – выставка ...
200₽
Тьма сгущается, тени оживают, а странные персонажи выходят на улицы… В этом горо...
600₽
Литературно-музыкальный шабаш. Когда часы пробьют полночь, страницы старых книг ...
400₽
Вечеринка по мотивам фильма «Багровый пик». На сутки Башню окутает зловещий форм...
от 500₽
Фест Garazhka впервые прошёл в октябре 2019 года в Новосибирске и вот уже отмеча...
Бесплатно
Душевная тыква
События для самых нежных чертей и неприкаянных душ.
Мы нашли несколько разноплановых событий, которые помогут хорошо провести время с друзьями или обзавестись новыми знакомствами. Самое страшное, что может быть, — это зашкаливающая теплота и общение с пока незнакомыми людьми.
Традиционный хэллоуинский квиз в поместье семейки Адамс. Тебя ждёт фотозона, уго...
500₽
Киновечер с лепкой. Тебя ждёт: — Ужасно атмосферное кино на проекторе: в пятниц...
2600₽
Особая дегустация, на которой даже вино будет в маске. Тебя ждёт: — 6 образцов ...
3000₽
Ночь всех святых приближается - праздничная подборочка пополняется...Выпить текилы и встретить мексиканских призраков, отправиться на хэллоуиновский фест и послушать группы с весьма креативными названиями (не страшными, просто классными), окунуться в мир Тима Бёртона, заглянуть на Гаражку, пойти на дегустацию, где даже вино будет в маске... А можно просто пойти пить коктейли из специального праздничного меню и слушать музыку в баре... Выбирать только тебе:)