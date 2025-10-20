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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Новосибирске

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

  1. - Отвязная тыква
  2. - Романтичная тыква
  3. - Душевная тыква

 Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями! 

Собрали все сибирские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души — от вечеринки с рандомной хворью до посиделок за лото. Итак, куда же пойти, если ты...

Отвязная тыква

События для тех, кто хочет погреметь костями.

Любителям классического безудержного отрыва с элементами нечистой силы предлагаем вечеринки и концерты, где уже разгораются огни Самайна.

Halloween
Halloween

Специальное коктейльное меню, уникальный диджейский сет и декорации настоящего х...

Friends, Красный проспект, 22

Бесплатно

Наволочка хэллоуин фест
Наволочка хэллоуин фест

В этот холодный осенний вечер грань между миром живых и миром мёртвых истончаетс...

Крафтовый арт-комплекс The Rooks

400₽

Эзотерическая ночь в Патрике
Эзотерическая ночь в Патрике

Погрузись в мистическую атмосферу с предсказательницей судеб и насладись магичес...

Уголок Святого Патрика, улица Ленина, 8

Бесплатно

Рви Меха Оркестр «Страшно и Весело»
Рви Меха Оркестр «Страшно и Весело»

Ночь всех святых с группой «Рви Меха Оркестр» — горячий коктейль из острой сатир...

Кабаре — кафе «Бродячая собака»

от 800₽

Big carnival
Big carnival

Место, где мистика и страх смешиваются с шумом, светом и музыкой. Тебя ждут: – ...

Лофт-парк «Подземка»

от 449₽

Dia de los muertos
Dia de los muertos

Яркое мексиканское застолье, где легенды оживают, а духи предков приходят потанц...

Военная улица, 1

Бесплатно

Halloween party
Halloween party

Самая мистическая ночь года уже близко! Что тебя ждёт: — Музыка от DJ — танцы ...

Mojo, улица Урицкого, 6

Бесплатно

Нечестивое средневековье
Нечестивое средневековье

Двери бара распахнутся и впустят настоящий дух средневековья и леденящий душу уж...

Хмельник, улица Гоголя, 38

Бесплатно

Helloween party
Helloween party

На сцене: Meta Creature, Stonks и «Ирландские наручники». Обещают крышесносные т...

Рок-бар ДОМ RM

от 0₽

Романтичная тыква

События для тех, кто ищет лишний повод прижаться друг к другу поближе. 

Предлагаем несколько идей для атмосферного свидания в этот добрейший праздник. Тут тебе и страненький (страшненький) спектакль и всенародная галлюцинация-перфоманс и восемь этажей старой башни, в которой точно будет творится что-то неладное...

Антихэллоуин. Репа
Антихэллоуин. Репа

Концертно-выставочная всенародная галлюцинация. В программе вечера: – выставка ...

Цоколь

200₽

Halloween Town
Halloween Town

Тьма сгущается, тени оживают, а странные персонажи выходят на улицы… В этом горо...

Руинпаб Типография

600₽

Ночь всех НЕ святых
Ночь всех НЕ святых

Литературно-музыкальный шабаш. Когда часы пробьют полночь, страницы старых книг ...

Цоколь

400₽

Crimson Tower
Crimson Tower

Вечеринка по мотивам фильма «Багровый пик». На сутки Башню окутает зловещий форм...

Креативный центр «Башня»

от 500₽

Garazhka: 666 или День Рождения в стиле Хэллоуин
Garazhka: 666 или День Рождения в стиле Хэллоуин

Фест Garazhka впервые прошёл в октябре 2019 года в Новосибирске и вот уже отмеча...

c
по
ККК Маяковского, Красный проспект, 15

Бесплатно

Душевная тыква

 События для самых нежных чертей и неприкаянных душ.

Мы нашли несколько разноплановых событий, которые помогут хорошо провести время с друзьями или обзавестись новыми знакомствами. Самое страшное, что может быть, — это зашкаливающая теплота и общение с пока незнакомыми людьми.

Чёрный квиз
Чёрный квиз

Традиционный хэллоуинский квиз в поместье семейки Адамс. Тебя ждёт фотозона, уго...

до
Кабаре — кафе «Бродячая собака»

500₽

Halloween в Dao Cacao Pottery
Halloween в Dao Cacao Pottery

Киновечер с лепкой. Тебя ждёт: — Ужасно атмосферное кино на проекторе: в пятниц...

c
по
Dao Cacao, микрорайон Горский, 63

2600₽

Вино в маске
Вино в маске

Особая дегустация, на которой даже вино будет в маске. Тебя ждёт: — 6 образцов ...

Invino, Красный проспект, 220

3000₽

Что есть в статье:

  1. Отвязная тыква
  2. Романтичная тыква
  3. Душевная тыква

Комментарии

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Ася | Kaver Team
29 октября 2025, 12:19

Ночь всех святых приближается - праздничная подборочка пополняется...Выпить текилы и встретить мексиканских призраков, отправиться на хэллоуиновский фест и послушать группы с весьма креативными названиями (не страшными, просто классными), окунуться в мир Тима Бёртона, заглянуть на Гаражку, пойти на дегустацию, где даже вино будет в маске... А можно просто пойти пить коктейли из специального праздничного меню и слушать музыку в баре... Выбирать только тебе:)

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Ася | Kaver Team
23 октября 2025, 11:26

Послушать стихи и прозу (конечно же, страшно-мистическую) и выпить зелья из бара «Колдовские снадобья» можно на литературно-музыкальном шабаше 1 числа. Ссылочка уже ждёт тебя в подборке:)

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Гриша
24 октября 2025, 09:47

чудесный коммент )

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Ася | Kaver Team
24 октября 2025, 09:53

Григорий | Kaver Team, это всё тыквенный вайб ин зэ эир:)

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