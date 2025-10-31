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Halloween в Dao Cacao Pottery

Dao Cacao, микрорайон Горский, 63

Начало:

Завершение:

2600₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Киновечер с лепкой. Тебя ждёт: — Ужасно атмосферное кино на проекторе: в пятницу, 31 октября — «Дракула» (1992 г.), в субботу, 1 ноября — «Кошмар на улице Вязов» (1984 г.); — Жуткое оформление и пугающе вкусные угощения; — Тематическая лепка (готовься лепить нечто... потустороннее); — Фотограф, чтобы запечатлеть все твои мистические и классные моменты; — Таролог с волшебными картами, которые ответят на все интересующие тебя вопросы; — Конкурс костюмов для всех желающих! Победителя ждёт небольшой приз. Количество мест ограничено, билет можно купить через сообщения в любом удобном для тебя мессенджере (WhatsApp, Telegram): +7 983-139-78-08 Вход в любой удобной и комфортной для тебя одежде, но костюмы приветствуются!

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