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Рви Меха Оркестр «Страшно и Весело»

Кабаре — кафе «Бродячая собака»
Каменская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1100₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Ночь всех святых с группой «Рви Меха Оркестр» — горячий коктейль из острой сатиры в текстах, смешанной с балканской и восточноевропейской музыкой, цыганским панком, роком, ска, латиной и регги. Будет громко и весело!

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