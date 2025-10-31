Рви Меха Оркестр «Страшно и Весело»
Каменская улица, 32
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Завершение:
от 800₽ до 1100₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Ночь всех святых с группой «Рви Меха Оркестр» — горячий коктейль из острой сатиры в текстах, смешанной с балканской и восточноевропейской музыкой, цыганским панком, роком, ска, латиной и регги. Будет громко и весело!
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