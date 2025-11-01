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Нечестивое средневековье

Хмельник, улица Гоголя, 38

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Двери бара распахнутся и впустят настоящий дух средневековья и леденящий душу ужас! Кто ты будешь на этом вечере? Коварной ли ведьмой? Чудищем из легенд, рассказываемых шёпотом у костра? Или, может, невинным крестьянином, по наивности забредшим на свет и оказавшимся в лапах у нечисти? Кем бы ты ни был — готовься танцевать до первых петухов! К сцене в эту ночь прикованы несравненные «Миннезингеры». В программе: игры, конкурсы, пир на весь мир и незабываемая атмосфера! Начало в 21:00, забронировать столик можно по телефону. Вход бесплатный, вход в бар слева от ОТП Банка.

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