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Крафтовый арт-комплекс The Rooks

Новосибирск, Коммунистическая улица, 45

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The Rooks – это уникальный формат симбиоза арт-комплекса и бара с широким ассортимент отечественного крафта и сидра в Новосибирске. Здесь ты можешь встретиться с друзьями в уютном старом зале, где найдешь более 70 позиций крафтового пива и сидра, сидячие подоконники и фоновый видео-ряд или отправиться в большой зал-трансформер с амфитеатром, а может устроить тусовку во дворе-колодце. На выходных The Rooks превращается в концерт-холл, где проходят концерты и тематические вечеринки. Обрати, пожалуйста, внимание, на входе в заведение есть фейс-контроль. Режим работы: Понедельник - четверг с 17:00 до 2:00 Пятница, суббота с 17:00 до 4:00 Воскресенье с 17:00 до 2:00
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