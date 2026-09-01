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Научно-технический рэп
Коммунистическая улица, 45
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Группа читает интеллектуальный хип-хоп, тексты посвящены доказательству теорем, забавным фактам из жизни учёных, а также ответам на главные вопросы жизни, Вселенной и всего такого.
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