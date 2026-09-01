В основе спектакля лежит моноопера Микаэла Таривердиева «Ожидание (монолог женщины)»,рассказывающая историю современной женщины. Перед зрителями встаёт картина мучительного ожидания любви в глазах одинокой современной женщины. Спектакль «Первого театра» отличается вкраплением сюжета современного одинокого мужчины. Сойдутся ли два одиночества или ожидание окажется напрасным? Продолжительность 40 минут. Обрати внимание, что в некоторых сценах спектакля используется генератор дыма. Это безопасно, но если у тебя есть чувствительность к дыму, учитывай этот факт при приобретении билетов.