Место, где мистика и страх смешиваются с шумом, светом и музыкой. Тебя ждут: – Лучшие DJ города. – Ужасно крутой трек-лист, который заставит двигаться даже мертвого. – Декорации, погружающие в атмосферу страха. – Развлекательная программа в каждом уголке Подземки. Действует фейс-контроль и дресс-код.