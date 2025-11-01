Big carnival
Красный проспект, 161
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Завершение:
от 449₽ до 2599₽
Возраст 14+
Игры
Вечеринки
Про событие
Место, где мистика и страх смешиваются с шумом, светом и музыкой. Тебя ждут: – Лучшие DJ города. – Ужасно крутой трек-лист, который заставит двигаться даже мертвого. – Декорации, погружающие в атмосферу страха. – Развлекательная программа в каждом уголке Подземки. Действует фейс-контроль и дресс-код.
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