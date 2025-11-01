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Big carnival

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

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Завершение:

от 449₽ до 2599₽
Возраст 14+
Игры
Вечеринки

Про событие

Место, где мистика и страх смешиваются с шумом, светом и музыкой. Тебя ждут: – Лучшие DJ города. – Ужасно крутой трек-лист, который заставит двигаться даже мертвого. – Декорации, погружающие в атмосферу страха. – Развлекательная программа в каждом уголке Подземки. Действует фейс-контроль и дресс-код.

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