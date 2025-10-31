Погрузись в мистическую атмосферу с предсказательницей судеб и насладись магической музыкой группы Desert Rose. Открой сердце тайнам судьбы и окунись в магию ночи. Ночь загадок и волшебства ждёт именно тебя. Вход свободный. Забронировать столик можно по телефону.