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Helloween party

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На сцене: Meta Creature, Stonks и «Ирландские наручники». Обещают крышесносные треки и утверждают, что в этот вечер возможно всё. За вход просят 500 рублей. С 23:00 начнётся afterparty с Геннадием Струковым — основателем и лидером альтернативной рок-группы Come with me. В этот вечер он сыграет и споёт для тебя лучшие хиты русского рока. Вход свободный.

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