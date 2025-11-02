На сцене: Meta Creature, Stonks и «Ирландские наручники». Обещают крышесносные треки и утверждают, что в этот вечер возможно всё. За вход просят 500 рублей. С 23:00 начнётся afterparty с Геннадием Струковым — основателем и лидером альтернативной рок-группы Come with me. В этот вечер он сыграет и споёт для тебя лучшие хиты русского рока. Вход свободный.