Helloween party
Каменская улица, 55
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от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
На сцене: Meta Creature, Stonks и «Ирландские наручники». Обещают крышесносные треки и утверждают, что в этот вечер возможно всё. За вход просят 500 рублей. С 23:00 начнётся afterparty с Геннадием Струковым — основателем и лидером альтернативной рок-группы Come with me. В этот вечер он сыграет и споёт для тебя лучшие хиты русского рока. Вход свободный.
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