Концертно-выставочная всенародная галлюцинация. В программе вечера: – выставка современного искусства «Репа» с интерактивными перфоманс-инсталляциями от Андрея Курченко, Ивана Симонова, Павла Ильина, Caotica Ana и других авторов. – концертная программа от арт-панк группы «Переход» и сибирской пост-панк группы «Р.К.К.А.». Начало в 19:00. Билет можно купить на входе.