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Антихэллоуин. Репа

Цоколь
Вокзальная магистраль, 16

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Концертно-выставочная всенародная галлюцинация. В программе вечера: – выставка современного искусства «Репа» с интерактивными перфоманс-инсталляциями от Андрея Курченко, Ивана Симонова, Павла Ильина, Caotica Ana и других авторов. – концертная программа от арт-панк группы «Переход» и сибирской пост-панк группы «Р.К.К.А.». Начало в 19:00. Билет можно купить на входе.

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