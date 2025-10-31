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Выставки
Про событие
Концертно-выставочная всенародная галлюцинация. В программе вечера: – выставка современного искусства «Репа» с интерактивными перфоманс-инсталляциями от Андрея Курченко, Ивана Симонова, Павла Ильина, Caotica Ana и других авторов. – концертная программа от арт-панк группы «Переход» и сибирской пост-панк группы «Р.К.К.А.». Начало в 19:00. Билет можно купить на входе.
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