Вечеринка по мотивам фильма «Багровый пик». На сутки Башню окутает зловещий формат, а в баке вместо воды состоится торжественный бал-маскарад, и ты категорически приглашён. Площадка будет работать весь вечер с 19.00 до 02.00, а присоединиться к событию ты можешь в любое время! 19.00 Время прохождения квеста — от 40 минут. Тебе будут выданы конверты с заданиями, а собирать подсказки по Башне ты сможешь в своём темпе. Персонаж игры тебя проконсультирует, куда идти и что искать. По итогам квеста каждый участник получит приз! 19.00/20.00 Также в этот день состоится пару лекций на тему ужастиков и кладбищ. 21.00 Бал-маскарад пройдет в концертном зале: тебя ждёт обучение, работа в парах и танцы под живую музыку 23.00 После бала будет объявлен конкурс костюмов и общим голосованием выберут самый креативный костюм! 23.00-02.00 Страшная вечеринка с диджеями, фотографом и баром. 20.00/22.00/24.00 Экскурсии каждые 2 часа Весь вечер для тебя: кофе, еда, бар, а также фотозоны, фотограф, прогулочные зоны. Билеты по сниженной цене можно купить уже сейчас, а в карусели мы собрали для тебя референсы, чтобы вдохновить на создание костюма :)