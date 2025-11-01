ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Crimson Tower

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка по мотивам фильма «Багровый пик». На сутки Башню окутает зловещий формат, а в баке вместо воды состоится торжественный бал-маскарад, и ты категорически приглашён. Площадка будет работать весь вечер с 19.00 до 02.00, а присоединиться к событию ты можешь в любое время! 19.00 Время прохождения квеста — от 40 минут. Тебе будут выданы конверты с заданиями, а собирать подсказки по Башне ты сможешь в своём темпе. Персонаж игры тебя проконсультирует, куда идти и что искать. По итогам квеста каждый участник получит приз! 19.00/20.00 Также в этот день состоится пару лекций на тему ужастиков и кладбищ. 21.00 Бал-маскарад пройдет в концертном зале: тебя ждёт обучение, работа в парах и танцы под живую музыку 23.00 После бала будет объявлен конкурс костюмов и общим голосованием выберут самый креативный костюм! 23.00-02.00 Страшная вечеринка с диджеями, фотографом и баром. 20.00/22.00/24.00 Экскурсии каждые 2 часа Весь вечер для тебя: кофе, еда, бар, а также фотозоны, фотограф, прогулочные зоны. Билеты по сниженной цене можно купить уже сейчас, а в карусели мы собрали для тебя референсы, чтобы вдохновить на создание костюма :)

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста