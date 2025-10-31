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Halloween Town

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тьма сгущается, тени оживают, а странные персонажи выходят на улицы… В этом городе ночь вечна, а страх прекрасен! В эту особенную ночь перенесись в мир Тима Бёртона: из глубины Хэллоуин-тауна поднимутся скрипучие куклы, забытые невесты, неуклюжие монстры и потерянные души — в поисках танцев и кутежа. Каждому монстру найдётся место здесь, тем более что вход в костюмах бесплатный.

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