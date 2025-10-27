Традиционный хэллоуинский квиз в поместье семейки Адамс. Тебя ждёт фотозона, угощения и антураж в стиле культового фильма. Чёрному квизу уже 15 лет! Будешь постигать азы чёрного юмора, так что вход строго 18+! Тебя ждёт 60 вопросов о том, что ты боялся говорить в компании приличных людей. В этот вечер тебе дозволено всё, кроме ханжества. 3 часа ада и смеха сквозь слёзы! Вопросы «ниже пояса» и ненормативная лексика будут обязательно! Так что будь осторожен:) Дресс-код по желанию! Может, ты вампир, ведьма или кто-то из семейки Аддамс и их друзей? Команды от 2 до 9 человек. Регистрация в группе ВКонтакте или в WhatsApp по номеру: +7-913-376-5401.