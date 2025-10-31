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Вино в маске

Invino, Красный проспект, 220

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Особая дегустация, на которой даже вино будет в маске. Тебя ждёт: — 6 образцов вина, каждое из которых — словно персонаж с уникальной историей — Легкие закуски: сыры, мясные нарезки и паштеты — идеально дополняющие каждое вино Здесь каждое вино может стать звездой, а твоя задача — раскрыть его секрет! Забронировать место можно по телефону.

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