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Еда
Про событие
Особая дегустация, на которой даже вино будет в маске. Тебя ждёт: — 6 образцов вина, каждое из которых — словно персонаж с уникальной историей — Легкие закуски: сыры, мясные нарезки и паштеты — идеально дополняющие каждое вино Здесь каждое вино может стать звездой, а твоя задача — раскрыть его секрет! Забронировать место можно по телефону.
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