Особая дегустация, на которой даже вино будет в маске. Тебя ждёт: — 6 образцов вина, каждое из которых — словно персонаж с уникальной историей — Легкие закуски: сыры, мясные нарезки и паштеты — идеально дополняющие каждое вино Здесь каждое вино может стать звездой, а твоя задача — раскрыть его секрет! Забронировать место можно по телефону.