Наволочка хэллоуин фест
Коммунистическая улица, 45
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Фестивали
Про событие
В этот холодный осенний вечер грань между миром живых и миром мёртвых истончается. Разного рода нечисть выползает на улицы города, чтобы слиться с гитарными шумами и воем синтезаторов. На сцене выступят: – «Скушай что-нибудь твердое!» – «Мама Луиджи» – «Издержки производства» – «Абстракция важных слов» – Yulochka (Томск) Не забудь про костюм — с ним нежить точно не сможет тебе навредить!
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