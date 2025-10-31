ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Наволочка хэллоуин фест

Крафтовый арт-комплекс The Rooks
Коммунистическая улица, 45

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

В этот холодный осенний вечер грань между миром живых и миром мёртвых истончается. Разного рода нечисть выползает на улицы города, чтобы слиться с гитарными шумами и воем синтезаторов. На сцене выступят: – «Скушай что-нибудь твердое!» – «Мама Луиджи» – «Издержки производства» – «Абстракция важных слов» – Yulochka (Томск) Не забудь про костюм — с ним нежить точно не сможет тебе навредить!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста