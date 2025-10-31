В этот холодный осенний вечер грань между миром живых и миром мёртвых истончается. Разного рода нечисть выползает на улицы города, чтобы слиться с гитарными шумами и воем синтезаторов. На сцене выступят: – «Скушай что-нибудь твердое!» – «Мама Луиджи» – «Издержки производства» – «Абстракция важных слов» – Yulochka (Томск) Не забудь про костюм — с ним нежить точно не сможет тебе навредить!