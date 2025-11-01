ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Ночь всех НЕ святых

Цоколь
Вокзальная магистраль, 16

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Литературно-музыкальный шабаш. Когда часы пробьют полночь, страницы старых книг начнут шептать имена… Здесь, в одну из самых таинственных ночей, сойдутся те, кто слышит зов потустороннего. Ведьмы, колдуны, вампиры и чернокнижники откроют врата в мир, где слово становится заклинанием, а музыка — голосом иных измерений. Что ждёт гостей этой мистической ночи: — Поэтические откровения: стихи из самых тёмных глубин души — от мрачных классиков до дерзких современных исповедей. — Музыка с того света: мелодии, просачивающиеся сквозь грань реальности. — Леденящие кровь рассказы: истории, от которых замирает сердце и холодеет спина. — Открытый микрофон: «Тайное зелье в кубке пробудит дар речи; на открытом микрофоне слова зазвучат, как магия!» — Конкурс костюмов: самый завораживающий мистический образ заберёт особый приз. — Атмосфера таинства: камерное пространство, погружающее в мир древних заговоров и забытых ритуалов. — Бар «Колдовские снадобья»: напитки для укрепления духа и разжигания воображения. — Профессиональный фотограф: запечатлеет твои перевоплощения в летописи ночи. Не пропусти! Тьма ждёт тебя... Хронология событий: 18:00 — открытие врат между мирами (сбор гостей). 19:00 — начало таинства (когда тени обретут голос). Главный по шабашу: Виталий Филонов — поэт, сценарист, автор и исполнитель песен. Билет в иное измерение можно приобрести на месте.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста