Литературно-музыкальный шабаш. Когда часы пробьют полночь, страницы старых книг начнут шептать имена… Здесь, в одну из самых таинственных ночей, сойдутся те, кто слышит зов потустороннего. Ведьмы, колдуны, вампиры и чернокнижники откроют врата в мир, где слово становится заклинанием, а музыка — голосом иных измерений. Что ждёт гостей этой мистической ночи: — Поэтические откровения: стихи из самых тёмных глубин души — от мрачных классиков до дерзких современных исповедей. — Музыка с того света: мелодии, просачивающиеся сквозь грань реальности. — Леденящие кровь рассказы: истории, от которых замирает сердце и холодеет спина. — Открытый микрофон: «Тайное зелье в кубке пробудит дар речи; на открытом микрофоне слова зазвучат, как магия!» — Конкурс костюмов: самый завораживающий мистический образ заберёт особый приз. — Атмосфера таинства: камерное пространство, погружающее в мир древних заговоров и забытых ритуалов. — Бар «Колдовские снадобья»: напитки для укрепления духа и разжигания воображения. — Профессиональный фотограф: запечатлеет твои перевоплощения в летописи ночи. Не пропусти! Тьма ждёт тебя... Хронология событий: 18:00 — открытие врат между мирами (сбор гостей). 19:00 — начало таинства (когда тени обретут голос). Главный по шабашу: Виталий Филонов — поэт, сценарист, автор и исполнитель песен. Билет в иное измерение можно приобрести на месте.