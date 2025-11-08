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Garazhka: 666 или День Рождения в стиле Хэллоуин

ККК Маяковского, Красный проспект, 15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Фест Garazhka впервые прошёл в октябре 2019 года в Новосибирске и вот уже отмечает 6 лет осознанного образа жизни вместе с любимыми участниками, гостями и новыми зонами. Осенний фест пройдёт в стиле Halloween&Happy Birthday. Кроме привычных зон фестиваля: — маркет локальных брендов с осенними вайбами — тёплая гаражная распродажа — ресейл, своп — мастер-классы и сортировка Будут новые зоны, которые могут понравиться тебе: — отпускальня — зона, где любой желающий может поработать с психологом — знакомства — возможность найти своего человека среди гостей и участников — открытый микрофон — пространство для самовыражения

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