Фест Garazhka впервые прошёл в октябре 2019 года в Новосибирске и вот уже отмечает 6 лет осознанного образа жизни вместе с любимыми участниками, гостями и новыми зонами. Осенний фест пройдёт в стиле Halloween&Happy Birthday. Кроме привычных зон фестиваля: — маркет локальных брендов с осенними вайбами — тёплая гаражная распродажа — ресейл, своп — мастер-классы и сортировка Будут новые зоны, которые могут понравиться тебе: — отпускальня — зона, где любой желающий может поработать с психологом — знакомства — возможность найти своего человека среди гостей и участников — открытый микрофон — пространство для самовыражения