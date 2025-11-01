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Самая мистическая ночь года уже близко! Что тебя ждёт: — Музыка от DJ — танцы до утра! — Гадание на картах Таро. — Авторские коктейли и европейская кухня. — Призы всем, кто придёт в костюме! Действует face control и dress code. Начало в 20:00. Забронировать столик можно по телефону.
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