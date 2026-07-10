Тусуемся у воды: самые освежающие события Питера

Чай и шоколадка, сериальчик и чипсы, лето и вода — есть пары, созданные на небесах. И кто мы, чтобы оставить тебя без соответствующей подборки? Лови волну!
Собрали самые разные события у воды: на любой вкус и для любой компании. Сможешь отважно грести навстречу приключениям, йожится, тусоваться с друзьями и даже... рассуждать о смерти. Главное — всё это рядом с освежающей и манящей водной гладью.
Музыка волн, музыка ветра
От рока до нежного инди: просто реши, какая музыка сегодня отражает тебя.
Виды Петербурга в момент заката, музыка от локальных артистов города, вкусные коктейли и приятная компания. Что будет: Музыкальный круиз на закате вдоль разных островов Петербурга. Выступления артист...
Музыкальный рейс по рекам и каналам Петербурга. Живая музыка звучит прямо на бор...
от 1600₽
Первый фестиваль локальной музыки на воде. Это когда ты стоишь на верхней палуб...
2000₽
Величайшие рок-хиты. Оркестр. Невероятный вид на море прямо за сценой. Самое популярное городское пространство. Шедевры мирового рока из репертуара Queen, AC/DC, Deep Purple, System of a Down, Europe...
Кушаем, чаек слушаем
На воде тоже наливают ;-) И кормят.
Сырный клуб приглашает ценителей сыра, деликатесов, хорошего вина и поклонников ...
7000₽
Тебя ждёт прогулка на теплоходе премиум-класса по разводным мостам. В программе: – дегустация сыров – безлимитный сидр, мёд и более 20 сортов лимонадов – живая музыка – профессиональный фотограф Про...
Это гастрономический хит — 2 часа 15 минут сыра, сидра и солнца на палубе под жи...
3500₽
Короткий, как летний сон, и такой долгожданный — любимый парусный сезон начинается. Это не теплоход по Неве, это настоящий круиз на парусной яхте по заливу. На яхте может быть качка (и будет), даже с...
Почему Экспресс? Потому что продолжительность круиза всего 1,5 часа вместо обычн...
2500₽
Море знаний
Катайся на корабликах с пользой. Узнаешь не только о том, есть ли у тебя морская болезнь, но ещё об аутопсии и серийных убийствах.
4 часа на теплоходе по реке Москве в компании судмедэксперта Алексея Решетуна и ...
от 5000₽
Азартно-музыкальная игра от создателей Квиз, плиз! Это музыкальное бинго, в котором каждый из участников в начале игры получает уникальный бланк со случайным набором исполнителей. Ты приправляешь сво...
Когда появились первые серийные убийцы — и были ли они «маньяками» в современном...
от 4000₽
Брызги во все стороны
Самые сочные вечеринки для самых отвязных тусовщиков.
Танцевальная вечеринка под открытым небом на борту теплохода. Ты погрузишься в ...
2800₽
Вечеринка на Васильевских островах по случаю середины лета. Будет красивый вид на залив, ветер с моря, классная музыка, гостеприимный бар, танцпол и, конечно же, люди, любящие рок-н-ролльную культуру...
Новый взгляд на город
Любимые улочки станут ещё любимее, если смотреть с воды.
Отрой для себя всю роскошь центра Санкт-Петербурга, обручённого с морем водными ...
от 700₽
Ночная прогулка на комфортабельном катере настоящий ночной променад по центральн...
от 1299₽
Выйти за границы классических прогулок и увидеть Северную Столицу с новой сторон...
от 1150₽
Греби к спорту
И йогой, и хайкингом, и даже (!) сайклингом можно заниматься у воды. Кажется, время перенести любимый вид спорта в более интересное место, м?
SUP-знакомства на воде — закаты и рассветы от supit-surfit.ru Свидания, знакомства и летние эмоции на SUP-прогулках. Встреча на воде, чтобы познакомиться, перезагрузиться и провести время красиво. Ч...
Виньяса флоу — динамический стиль йоги, объединяющий осознанное дыхание и плавны...
Бесплатно
Собирают взрослых людей, которым нравятся прогулки, природа, живое общение и активный отдых. Залетай на прогулку знакомство: прогуляешься по одной из самых красивых экотроп рядом с Петербургом, выйде...
Вперёд за байки под жирнейший электронный звук от диджея в компании лучших трене...
от 6500₽
Лето, предзакатное небо и атмосфера белых ночей. Это будет практика йоги под от...
1750₽
Фух, вроде ничего интересного от нас не уплыло... Погоди-ка, а ведь у тебя тоже наверняка есть любимые дела и местечки у воды? Поделись в комментариях!