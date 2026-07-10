Тусуемся у воды: самые освежающие события Питера

Асфальт под ногами кусает жаром, яркое солнце заставляет подслеповато щуриться, мороженное не спасает... Пойдём к воде?

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Чай и шоколадка, сериальчик и чипсы, лето и вода — есть пары, созданные на небесах. И кто мы, чтобы оставить тебя без соответствующей подборки? Лови волну!

Собрали самые разные события у воды: на любой вкус и для любой компании. Сможешь отважно грести навстречу приключениям, йожится, тусоваться с друзьями и даже... рассуждать о смерти. Главное — всё это рядом с освежающей и манящей водной гладью.

Музыка волн, музыка ветра

От рока до нежного инди: просто реши, какая музыка сегодня отражает тебя.

Кушаем, чаек слушаем

На воде тоже наливают ;-) И кормят.

Море знаний

Катайся на корабликах с пользой. Узнаешь не только о том, есть ли у тебя морская болезнь, но ещё об аутопсии и серийных убийствах.

Брызги во все стороны

Самые сочные вечеринки для самых отвязных тусовщиков.

Новый взгляд на город

Любимые улочки станут ещё любимее, если смотреть с воды.

Греби к спорту

И йогой, и хайкингом, и даже (!) сайклингом можно заниматься у воды. Кажется, время перенести любимый вид спорта в более интересное место, м?

Фух, вроде ничего интересного от нас не уплыло... Погоди-ка, а ведь у тебя тоже наверняка есть любимые дела и местечки у воды? Поделись в комментариях!