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Тусуемся у воды: самые освежающие события Питера

Асфальт под ногами кусает жаром, яркое солнце заставляет подслеповато щуриться, мороженное не спасает... Пойдём к воде?

Что будет в статье:

  1. - Музыка волн, музыка ветра
  2. - Кушаем, чаек слушаем
  3. - Море знаний
  4. - Брызги во все стороны
  5. - Новый взгляд на город
  6. - Греби к спорту

Чай и шоколадка, сериальчик и чипсы, лето и вода — есть пары, созданные на небесах. И кто мы, чтобы оставить тебя без соответствующей подборки? Лови волну!

Собрали самые разные события у воды: на любой вкус и для любой компании. Сможешь отважно грести навстречу приключениям, йожится, тусоваться с друзьями и даже... рассуждать о смерти. Главное — всё это рядом с освежающей и манящей водной гладью.

Музыка волн, музыка ветра

От рока до нежного инди: просто реши, какая музыка сегодня отражает тебя.

по подписке
Живая музыка и инди на закате
Живая музыка и инди на закате

Виды Петербурга в момент заката, музыка от локальных артистов города, вкусные коктейли и приятная компания. Что будет: Музыкальный круиз на закате вдоль разных островов Петербурга. Выступления артист...

Музыкальный рейс «Плыви со звуком»
Музыкальный рейс «Плыви со звуком»

Музыкальный рейс по рекам и каналам Петербурга. Живая музыка звучит прямо на бор...

до
Причал: набережная реки Фонтанки, 15

от 1600₽

Фестиваль «Инди на воде»
Фестиваль «Инди на воде»

Первый фестиваль локальной музыки на воде. Это когда ты стоишь на верхней палуб...

до
Университетская набережная 13

2000₽

по подписке
Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром»
Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром»

Величайшие рок-хиты. Оркестр. Невероятный вид на море прямо за сценой. Самое популярное городское пространство. Шедевры мирового рока из репертуара Queen, AC/DC, Deep Purple, System of a Down, Europe...

по подписке
Джаз с оркестром у моря
Джаз с оркестром у моря

В этот вечер на набережной Севкабель Порт будет звучать симфонический Dreamers Orchestra под управлением маэстро Станислава Чигадаева. Ты услышишь главные хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Эллы Фи...

Кушаем, чаек слушаем

На воде тоже наливают ;-) И кормят. 

Дегустация и прогулка на яхте
Дегустация и прогулка на яхте

Сырный клуб приглашает ценителей сыра, деликатесов, хорошего вина и поклонников ...

до
Отправление: от Городского причала Наб. Мартынова, ст.м. Крестовский остров

7000₽

по подписке
Ночной круиз по Неве
Ночной круиз по Неве

Тебя ждёт прогулка на теплоходе премиум-класса по разводным мостам. В программе: – дегустация сыров – безлимитный сидр, мёд и более 20 сортов лимонадов – живая музыка – профессиональный фотограф Про...

Сырный круиз с безлимитным сидром
Сырный круиз с безлимитным сидром

Это гастрономический хит — 2 часа 15 минут сыра, сидра и солнца на палубе под жи...

до
Синопская набережная, м. пл. Александра Невского

3500₽

по подписке
Прогулка на парусной яхте с дегустацией сидра
Прогулка на парусной яхте с дегустацией сидра

Короткий, как летний сон, и такой долгожданный — любимый парусный сезон начинается. Это не теплоход по Неве, это настоящий круиз на парусной яхте по заливу. На яхте может быть качка (и будет), даже с...

Сырный Экспресс Круиз
Сырный Экспресс Круиз

Почему Экспресс? Потому что продолжительность круиза всего 1,5 часа вместо обычн...

исторический район Пески

2500₽

по подписке
Круиз Пастрама Мама
Круиз Пастрама Мама

Круиз с безлимитным сидром. Специальный рейс с авторским сетом закусок от ресторана Пастрама Мама. Что тебя ждёт: — круиз на теплоходе премиум-класса 2:15ч — безлимитный сидр и лимонады 25+ сортов —...

Море знаний

Катайся на корабликах с пользой. Узнаешь не только о том, есть ли у тебя морская болезнь, но ещё об аутопсии и серийных убийствах.

Танатоход. Решетун и Мусс
Танатоход. Решетун и Мусс

4 часа на теплоходе по реке Москве в компании судмедэксперта Алексея Решетуна и ...

уточняй у организатора

от 5000₽

по подписке
Бинго Круиз
Бинго Круиз

Азартно-музыкальная игра от создателей Квиз, плиз! Это музыкальное бинго, в котором каждый из участников в начале игры получает уникальный бланк со случайным набором исполнителей. Ты приправляешь сво...

Лекция на теплоходе: всемирная история серийных убийств
Лекция на теплоходе: всемирная история серийных убийств

Когда появились первые серийные убийцы — и были ли они «маньяками» в современном...

уточняй у организатора

от 4000₽

Брызги во все стороны

Самые сочные вечеринки для самых отвязных тусовщиков.

Гидровояж — вечеринка на теплоходе на разводные мосты
Гидровояж — вечеринка на теплоходе на разводные мосты

Танцевальная вечеринка под открытым небом на борту теплохода. Ты погрузишься в ...

до
Городской причал, Университетская наб. 13

2800₽

по подписке
Зажигаем на острове (Rock around The Island)
Зажигаем на острове (Rock around The Island)

Вечеринка на Васильевских островах по случаю середины лета. Будет красивый вид на залив, ветер с моря, классная музыка, гостеприимный бар, танцпол и, конечно же, люди, любящие рок-н-ролльную культуру...

Жара
Жара

В июле без пенной вечеринки никак! Снова включают пенную пушку на главном танцпо...

VNVNC

700₽

Жара
Жара

В июле без пенной вечеринки никак! Снова включают пенную пушку на главном танцпо...

VNVNC

800₽

Новый взгляд на город

Любимые улочки станут ещё любимее, если смотреть с воды.

Северная Венеция — вечный город на воде
Северная Венеция — вечный город на воде

Отрой для себя всю роскошь центра Санкт-Петербурга, обручённого с морем водными ...

до
Причал на наб. р. Фонтанки 105

от 700₽

Блеск Северной столицы — ночная прогулка по каналам центра Санкт-Петербурга
Блеск Северной столицы — ночная прогулка по каналам центра Санкт-Петербурга

Ночная прогулка на комфортабельном катере настоящий ночной променад по центральн...

до
Причал наб. реки Фонтанки 104

от 1299₽

Современный Петербург — к Финскому заливу от Петроградки
Современный Петербург — к Финскому заливу от Петроградки

Выйти за границы классических прогулок и увидеть Северную Столицу с новой сторон...

до
Причал на наб. р. Фонтанки 105

от 1150₽

Греби к спорту

И йогой, и хайкингом, и даже (!) сайклингом можно заниматься у воды. Кажется, время перенести любимый вид спорта в более интересное место, м? 

по подписке
Сапсёрфинг
Сапсёрфинг

SUP-знакомства на воде — закаты и рассветы от supit-surfit.ru Свидания, знакомства и летние эмоции на SUP-прогулках. Встреча на воде, чтобы познакомиться, перезагрузиться и провести время красиво. Ч...

Виньяса флоу на набережной
Виньяса флоу на набережной

Виньяса флоу — динамический стиль йоги, объединяющий осознанное дыхание и плавны...

Севкабель Порт

Бесплатно

по подписке
Прогулка-знакомство: Комаровский берег
Прогулка-знакомство: Комаровский берег

Собирают взрослых людей, которым нравятся прогулки, природа, живое общение и активный отдых. Залетай на прогулку знакомство: прогуляешься по одной из самых красивых экотроп рядом с Петербургом, выйде...

Сайкл-фестиваль на корабле «Аврора»
Сайкл-фестиваль на корабле «Аврора»

Вперёд за байки под жирнейший электронный звук от диджея в компании лучших трене...

Петровская набережная

от 6500₽

Лето у залива
Лето у залива

Лето, предзакатное небо и атмосфера белых ночей. Это будет практика йоги под от...

Амфитеатр у Лахта Центра, Лахтинский проспект, 2к3

1750₽

Фух, вроде ничего интересного от нас не уплыло... Погоди-ка, а ведь у тебя тоже наверняка есть любимые дела и местечки у воды? Поделись в комментариях!

Что есть в статье:

  1. Музыка волн, музыка ветра
  2. Кушаем, чаек слушаем
  3. Море знаний
  4. Брызги во все стороны
  5. Новый взгляд на город
  6. Греби к спорту

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