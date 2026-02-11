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Современный Петербург — к Финскому заливу от Петроградки

Причал на наб. р. Фонтанки 105

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от 1150₽ до 1650₽
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Про событие

Выйти за границы классических прогулок и увидеть Северную Столицу с новой стороны. Ты пройдёшь вдоль островной части Петербурга к побережью Балтийского моря — Финскому заливу. На маршруте откроются исторические достопримечательности и модерновые виды: современная архитектура и масштабные пространства. Ты увидишь Елагин остров, «Лахта-центр», «Газпром Арену» — яркие символы города. Катер отправится от набережной реки Карповки на Петроградской стороне — одного из любимых мест горожан и гостей Санкт-Петербурга. Далее — Малая Невка. На её берегах расположено множество интересных построек. Перед тобой откроется Финский залив, а позади останется островная часть города. Обогнув Крестовский остров по заливу, катер войдёт в Среднюю Невку и подойдёт к Елагину острову. Затем маршрут пройдёт по Большой Невке — мимо устья Чёрной речки, где состоялась знаменитая дуэль Пушкина и Дантеса, и Ботанического сада Петра Великого. Маршрут: р.Карповка-р.Малая Невка-р.Малая Нева-Финский залив-р.Средняя Невка-р.Большая Невка-р.Карповка Причал отправления и завершения прогулки — набережная реки Карповки, в 5 минутах от станции метро Петроградская. Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах, где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды, а также спасжилеты и все средства безопасности. На борту работает аудиогид. С тобой будет капитан. Внимание! При увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, основной маршрут может быть изменён на альтернативный. Организационные детали: * После оформления заказа необходимо получить внутренний номер организатора по телефону +7-921-914-05-56 через удобный тебе мессенджер. Вся полная и подробная информация по телефону 8-800-250-0571 * На борт судна не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного или иного вида опьянения * Со своими едой и напитками на борт не разрешено * Питомцы (даже маленькие) на борт судна не допускаются

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