Городская практика, где десятки людей одновременно двигаются в одном ритме, дышат, разгоняют энергию и проходят 108 кругов вместе у подножия самого высокого небоскрёба Европы, с видом на Финский залив. Сурья Намаскар — приветствие Солнцу и одна из самых динамичных последовательностей в йоге. В ней каждое движение связано с дыханием: тело постепенно разогревается, внимание собирается, а практика становится непрерывным потоком. Это вызов. Не на скорость и не на идеальную технику. Это возможность проверить свою выносливость, дисциплину и способность идти дальше, когда становится сложно. Но главное — это делают все вместе. Когда вокруг тебя десятки людей, и все проходят тот же путь, что и ты, появляется особая энергия. Кто-то задаёт ритм, кто-то поддерживает своим присутствием, кто-то помогает не остановиться на очередном круге. 108 Сурья Намаскар — это возможность поставить намерение, пройти свой внутренний путь и встретиться с собой в новом состоянии. Программа этого вечера: 16:00 — сбор гостей 16:20 — открытие программы от Generation Yoga 16:30 — 108 кругов Сурья Намаскар 18:20 — какао-круг и мягкий саундхилинг Проводник в расслабление: — Любовь Кузнецова, преподаватель хатха йоги. Преподает йогу уже 7 лет, а личный путь практики длится более 15 лет. Дресс-код события: белый / одежда светлых тонов с яркими элементами. С собой возьми коврик для йоги, водичку, головной убор (на случай, если будет солнечно), и куртку (на случай, если будет ветрено).