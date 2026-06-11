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Ночной круиз по Неве

причал Синопская набережная

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Тебя ждёт прогулка на теплоходе премиум-класса по разводным мостам. В программе: – дегустация сыров – безлимитный сидр, мёд и более 20 сортов лимонадов – живая музыка – профессиональный фотограф Продолжительность круиза: 3 часа. Расписание: 11 июня 23:30 10 июля 23:30 25 июля 23:30 Количество мест ограничено вместимостью теплохода.

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