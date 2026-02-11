Ночная прогулка на комфортабельном катере настоящий ночной променад по центральным каналам Санкт-Петербурга. Романтика белых ночей, парадные каналы и блеск Северной столицы. Ночная прогулка в небольшой группе на комфортабельном катере для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу ночного города на Неве и встретиться с имперской парадной стороной Санкт-Петербурга — величие архитектурных ансамблей, культурное наследие, дворцы и особняки вдоль набережных малых каналов центра города — вся роскошь центра Петербурга перед тобой. Маршрут охватывает главные водные артерии города: Фонтанку, канал Грибоедова, Крюков канал и Мойку. Основные достопримечательности: — Троицкий собор и Никольский сад — Мариинский театр — Юсуповский дворец — Исаакиевский собор — Строгановский дворец — Музей-квартиру Пушкина — Главные Императорские конюшни — Михайловский сад и Михайловский замок — Музей Фаберже — Шереметьевский дворец — Аничков мост и Аничков дворец — БДТ им. Товстоногова — Знаменитые мосты на Мойке: Синий, Красный и Зелёный и многие другие Маршрут: р. Фонтанка- канал Грибоедова-Крюков канал-р. Мойка-р. Фонтанка Отправление в 23:30 Организационные детали: • После оформления заказа необходимо получить внутренний номер организатора по телефону +7-921-914-05-56 через удобный тебе мессенджер. Вся полная и подробная информация по телефону 8-800-250-0571. • Подходите к причалу за 10-15 минут до отправления, чтобы успеть на регистрацию: получить посадочный в кассе причала отправления и занять лучшие места. Рассадка свободная. • Прогулка проходит на комфортабельном катере — кожаные мягкие диваны, на борту предусмотрены тёплые пледы, зонты и выдвижной тент. • На борт не разрешено приносить еду и напитки. • Пассажиры в состоянии алкогольного или иного вида опьянения на борт катера не допускаются. • Питомцы на борт судна допускаются только в случае индивидуального формата • Маршрут может быть изменён на усмотрение капитана — при увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах, влияющих на безопасность пассажиров, что не является причиной отмены и переноса экскурсии • Рекомендуется одеваться по погоде, так как на воде всегда прохладнее