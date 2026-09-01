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Сырный Экспресс Круиз

исторический район Пески

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2500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Почему Экспресс? Потому что продолжительность круиза всего 1,5 часа вместо обычных 2:15ч. За это время пройдёшь от площади Александра Невского до Троицкого моста и обратно. Что включено: Безлимитный сидр и лимонады 25+ сортов Живой вокал от Варвары Дегустация сыров Фотограф Прогулка 1,5ч на большом двухпалубном теплоходе премиум-класса Расписание в сентябре: 5 сентября 17:00 12 сентября 17:00 26 сентября 17:00 Всё включено Рассадка свободная, столы бронируются от 6 человек Адрес: причал «Синопская набережная» *Перенос/отмена брони с возвратом возможны минимум за трое суток до мероприятия.

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