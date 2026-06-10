Сырный клуб приглашает ценителей сыра, деликатесов, хорошего вина и поклонников необычного досуга на вечернюю дегустацию «Изысканные сыры и вина» на яхте с прогулкой по Неве и заливу. Ты проведёшь почти два часа на борту яхты, которая отправится от яхтенного сердца Петербурга — Крестовского острова. Ты проплывёшь по бескрайнему Финскому Заливу, полюбуешься Зенит Ареной и Лахтой, рассмотришь берега Невы с её достопримечательностями, и насладишься гастрономической дружбой необычных сыров и вина. Что тебя ждёт: — Прекрасное, тонко подобранное игристое и тихое вино — Сырная тарелка из 6 необычных сортов — Гастрономическое дополнение к сырам — Незабываемое путешествие по Неве и заливу — Увлекательный рассказ эксперта * Время прогулки под парусом: 19.00-20.40 * Отправление: от Городского причала Наб. Мартынова, ст.м. Крестовский остров * Обязательный яхтенный дресс-код: удобная одежда и обувь без каблуков * Количество гостей на яхте — до 7 человек. Полное расписание встреч можно посмотреть на сайте по кнопке «Купить билет».