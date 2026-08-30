ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Концерт у моря «Рок с симфоническим оркестром»

Севкабель Порт
Кожевенная линия 40, ГАВАНЬ В. О.

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Величайшие рок-хиты. Оркестр. Невероятный вид на море прямо за сценой. Самое популярное городское пространство. Шедевры мирового рока из репертуара Queen, AC/DC, Deep Purple, System of a Down, Europe, Nirvana, Metallica, Rammstein, Radiohead и других культовых музыкантов в исполнении оркестра Dreamers Orchestra. Только представь, как под «Nothing Else Matters» садится солнце. Как гитарные риффы «Smells Like Teen Spirit» и шум волн создают настоящее чувство свободы. Вся романтика и драйв такого короткого Питерского лета в одном концерте. Когда загораются и гаснут огни, а скрипки и гитары рвутся в голубое небо, стремясь достать облаков. Это особенный концерт. Концерт у самого моря.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста