Величайшие рок-хиты. Оркестр. Невероятный вид на море прямо за сценой. Самое популярное городское пространство. Шедевры мирового рока из репертуара Queen, AC/DC, Deep Purple, System of a Down, Europe, Nirvana, Metallica, Rammstein, Radiohead и других культовых музыкантов в исполнении оркестра Dreamers Orchestra. Только представь, как под «Nothing Else Matters» садится солнце. Как гитарные риффы «Smells Like Teen Spirit» и шум волн создают настоящее чувство свободы. Вся романтика и драйв такого короткого Питерского лета в одном концерте. Когда загораются и гаснут огни, а скрипки и гитары рвутся в голубое небо, стремясь достать облаков. Это особенный концерт. Концерт у самого моря.