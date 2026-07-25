Азартно-музыкальная игра от создателей Квиз, плиз! Это музыкальное бинго, в котором каждый из участников в начале игры получает уникальный бланк со случайным набором исполнителей. Ты приправляешь свой бланк щепоткой удачи, а ведущий случайным образом вытягивает бочонки с номерами, каждому из которых соответствует определенный исполнитель. После этого включают соответствующий трек, а ты подпеваешь, пробегаешься глазами по бланку и радостно вычёркиваешь артиста, если он оказался в твоём бланке. Главное — ловить удачу и тусить! Тебя ждёт множество треков, которые ты точно знаешь, массовое караоке и классные призы для всех, кто соберёт бинго. Что тебя ждёт: — круиз на теплоходе премиум-класса 2:15ч — безлимитный сидр и лимонады 25+ сортов — дегустация сыров — зажигательное музыкальное бинго — фотограф Всё включено Где: причал "Синопская набережная" Столы бронируются от 6 человек. Компании до 6 человек — рассадка свободная.