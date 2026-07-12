Вперёд за байки под жирнейший электронный звук от диджея в компании лучших тренеров. Будешь крутить педали под диджей-сет по маршруту до Финского залива. Что встретишь: Медный всадник, Дворцовый мост, Эрмитаж, Кунсткамера, Петропавловская крепость, крейсер Аврора, Стрелка Васильевского острова, Лахта-центр, Зенит-Арена. Расписание состоит из 3-х рейсов и 6-и заездов, выбирай удобное время: Рейсы: 08:45, 12:00, 15:10 Заезды: 09:15, 10:45, 12:30, 14:00, 15:45, 17:10