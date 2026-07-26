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Джаз у моря «Ночь в Париже»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

В этот вечер на набережной Севкабель Порт будет звучать симфонический Dreamers Orchestra под управлением маэстро Станислава Чигадаева. Ты услышишь главные хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд и других великих артистов. А голосом джаза у моря станет Анастасия Сазонова — молодая, яркая певица из Санкт-Петербурга, обладающая безупречным и запоминающимся джазовым сопрано. Тебя ждут невероятный закат, вид на сверкающий мост и шелест волн одной из самых популярных набережных города. Огни лампочек и крики чаек. Самый романтичный и танцевальный, яркий и по-настоящему солнечный концерт, вобравший в себя все тепло питерского лета. Это Джаз с Оркестром. Джаз у самого моря.

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