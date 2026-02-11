Отрой для себя всю роскошь центра Санкт-Петербурга, обручённого с морем водными артериями — Фонтанка, крюков канал, Мойка — малые каналы, которые хранят многостолетнюю историю и пульс города на Неве. Гранитные набережные, украшенные дворцами и особняками, в которых жили и творили великие личности: А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Анна Ахматова, графы Шереметьевы, Трезини, Росси и многие другие. Изгибы русел будут открывать тебе всё новые и новые ракурсы. Незабываемые мгновения в фокусе вашего взгляда. Отправляешься от набережной реки Фонтанки — Троицкий собор, Семимостье, Никольский собор. Далее теплоход зайдёт в Крюков канал — Мариинский театр, Новая Голландия. Завернув под Поцелуевым мостом в р.Мойку, перед тобой откроются виды на Юсуповский дворец, Дом-усадьбу Ломоносова, Почтамтский мост, знаменитые площадь Синего моста: памятник Николаю 1, Исаакиевский собор; Красный и Зелёный мосты, Строгановский дворец, вид на Зимнюю канавку, музей-квартира Пушкина, Главные императорские конюшни, Михайловский замок, Чижик-Пыжика, Аничков дворец и многие другие достопримечательности города. Маршрут прогулки: р.Фонтанка-Крюков канал-р.Мойка-р.Фонтанка Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе — открытая палуба и крытый панорамный салон, удобная мебель, гальюн (туалетная комната). На борту большинства теплоходов работает снек-бар. Внимание! При увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, основной маршрут может быть изменён на альтернативный. Организационные детали: * После оформления заказа необходимо получить внутренний номер организатора по телефону +7-921-914-05-56 через удобный тебе мессенджер. Вся полная и подробная информация по телефону 8-800-250-0571 * Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников) * На борт судна не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного или иного вида опьянения * Со своими едой и напитками на борт не разрешено. * Питомцы (даже маленькие) на борт судна не допускаются