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Круиз Пастрама Мама

исторический район Пески

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4300₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Круиз с безлимитным сидром. Специальный рейс с авторским сетом закусок от ресторана Пастрама Мама. Что тебя ждёт: — круиз на теплоходе премиум-класса 2:15ч — безлимитный сидр и лимонады 25+ сортов — живой вокал от Варвары — фотограф Специальное меню: — Хумус с питой и форшмак из трески бакаляо — Салат с нектаринами и солёными лимонами — Пастрами в стиле вителло тоннато — Тарт с солёными лимонами Сет-набор предоставляется отдельно для каждого гостя. Всё включено Где: причал "Синопская набережная" Столы бронируются от 6 человек. Компании до 6 человек — рассадка свободная.

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