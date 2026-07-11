Короткий, как летний сон, и такой долгожданный — любимый парусный сезон начинается. Это не теплоход по Неве, это настоящий круиз на парусной яхте по заливу. На яхте может быть качка (и будет), даже сильная, крен, ветер и иногда окатывает водой — именно в этом её магия. Что тебя ждёт: — 2,5 часа на волнах; — уютная компания до 9 человек; — вкусные закуски и безлимитный сидр; — настоящий морской вайб. Расписание: 11 июля 14:00; 17:00 и 20:00 12 июля 17:00 и 20:00 18 июля 17:00 и 20:00 19 июля 17:00 и 20:00 25 июля 17:00 и 20:00 26 июля 14:00 и 17:00 1 августа 16:00 и 19:00 2 августа 16:00 и 19:00 8 августа 16:00 и 19:00 9 августа 16:00 и 19:00 15 августа 15:30 и 18:30 16 августа 15:30 и 18:30 22 августа 15:30 и 18:30 23 августа 15:30 и 18:30 29 августа 15:00 и 18:00 30 августа 15:00 и 18:00 Прогулка переносится только в случае ливня или шторма, лёгкий дождик — не повод отказываться от приключения. Погоду будут оценивать непосредственно перед началом круиза.