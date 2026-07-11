4 часа на теплоходе по реке Москве в компании судмедэксперта Алексея Решетуна и суицидолога Дарьи Мусс. Это продолжение фестиваля смерти «Танатофест», только на этот раз — в формате речного круиза. Вкусная кухня прилагается. О чём расскажут лекторы. Тема лекции Алексея Решетуна — «Аутопсия». Секционное исследование, аутопсия, вскрытие... Всё это синонимы одного процесса, о котором многие слышали, но не многие представляют себе как и зачем это происходит. Между тем, аутопсия — эта медицинская манипуляция крайне важна и важна именно для живых людей. Mortui vivas docent — мёртвые учат живых — это девиз, который ещё можно заметить на входе в некоторые старые прозекторские, объясняет нам суть процесса — учение живых для живых. Как так получилось, что аутопсия стала распространённым способом диагностики, как всё начиналось, и с какими трудностями сталкивалось, как именно и зачем проводится современное посмертное исследование тела — обо всём этом ты узнаешь в новой лекции «Аутопсия». Тема лекции Дарьи Мусс — «Кто и что определяют наше отношение к смерти?». На первый взгляд кажется, что только врачи и философы оказывают влияние на социокультурное восприятие смерти, однако смерть является предметом культурных и научных исследований представителей различных профессий, объектом долгих и серьёзных размышлений обычных людей, столкнувшихся с утратой. Какие научные открытия, исторические события и философские идеи формировали наше понимание конца жизни? Как наука и медицина меняли и продолжают менять наши представления о жизни и смерти? Как современный темп жизни людей влияет на их отношение к смерти, трансформирует устоявшиеся ритуалы и традиции? Поговорят об этом в рамках лекции. О лекторах: Алексей Решетун. Врач, судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории, автор научно-популярных книг, двукратный победитель в литературном конкурсе среди медицинских работников «Здравомыслие-2020» и «Здравомыслие-2025» Минздрава России, член Российского союза писателей. Дарья Мусс﻿. Выпускница факультета психологии СПбГУ, психолог-суицидолог, исследователь, философский танатолог. Теплоход «Москва». Набережная и причал будут известны позже, всем купившим билеты будет сделана рассылка.