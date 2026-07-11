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Прогулка-знакомство: Комаровский берег

площадь Ленина, 6

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1400₽
Возраст 16+

Про событие

Собирают взрослых людей, которым нравятся прогулки, природа, живое общение и активный отдых. Залетай на прогулку знакомство: прогуляешься по одной из самых красивых экотроп рядом с Петербургом, выйдешь к Финскому заливу, устроят небольшой пикник и познакомишься. Встреча в 12:00 на Финляндском вокзале и вместе едут на электричке в Комарово. Тебя ждёт маршрут по экотропе «Комаровский берег»: сосновый лес, деревянные настилы, свежий морской воздух, песчаные пляжи и виды на Финский залив. Во время прогулки будешь регулярно менять собеседников, чтобы каждый успел пообщаться с разными людьми. Общение в таком формате складывается легко и естественно, а маршрут даёт множество тем для разговора. После прогулки можно будет остаться на берегу: искупаться, или просто провести ещё немного времени вместе. Бери воду, любимые ягоды или фрукты, небольшой перекус и всё, что пригодится для отдыха на пляже. Тебя ждёт насыщенный летний день, где ты сможешь познакомиться с новыми людьми или, возможно, встретить кого-то особенного. До Комарово едут на электричке, а обратно можно будет вернуться как на электричке, так и на автобусе — как будет удобнее. 1400р. на одного 2400р. билет на двоих + расходы на транспорт (~65р в одну сторону) Запись в ТГ

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