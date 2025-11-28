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Глубокий звук и атмосфера: топ-вечеринки этих выходных

Центр притяжения — музыка

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Красноярск

Самые модные, авангардные, тематические и странные вечеринки начинаются через 3, 2, 1... Резиденты и гости, неожиданные лайвы, многослойные треки — будет много звука и света с полным погружением в музыку! 

Москва

Big Day at Treff8
Big Day at Treff8

Особенный вечер, где впервые на одной сцене соберутся легенды электронной музыки...

Treff8

Бесплатно

Synesthesia Awake
Synesthesia Awake

Метафору события раскроет атмосферный перформанс о таинстве перерождения в дрему...

RNDM

1200₽

по подписке
Дарк-пати Ключей
Дарк-пати Ключей

В лайнапе тёмная романтика от мемберов лейбла Ключи и выступления близких по духу. Live: 3.56 am / Оля Краснова / 69 Nuggets. DJ-сеты: Tim Aminov / MAIB / VISNU / Ouner / ArinaBrina b2b Nalima....

Молодость 2к17 vs 2000
Молодость 2к17 vs 2000

Две легендарные эпохи на одной вечеринке. Вечер, где запустится машина времени ...

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

от 800₽

по подписке
Kvartal x Community
Kvartal x Community

Глубокий звук, живые перформансы и атмосфера, которая объединяет в единый поток. Здесь музыка становится центром притяжения, а пространство стильного и уютного Community — местом, где энергия свобод...

Cats Party
Cats Party

В эту ноябрьскую серость так хочется чего-то яркого. И на помощь приходят оранже...

Treff8

1000₽

Code Betelgeize
Code Betelgeize

Betelgeize [all night long] + «Decoding the star» [Special AI Videoart] Четыре ...

Leveldva

от 1000₽

по подписке
ДК Кристалл 1 год
ДК Кристалл 1 год

ДК Кристалл превращается в Альфа Кристалл — вечеринка в честь празднования дня рождения и начала сотрудничества с Альфа Банком. Все билеты с вечернего концерта Бииклы дают возможность остаться на но...

по подписке
Андеграунд-шоу
Андеграунд-шоу

Вечер стeба, стендапа и перформанса. «Происшествие» в первый и последний раз покажет театрализованный концерт под названием «Андеграунд-шоу», где будет что-то невероятное от лабораторных проб пива до ...

Санкт-Петербург

Mtv Party
Mtv Party

В этот вечер поощряются танцы под Бритни Спирс и слёзы, но только под «Невозможн...

Cult

549₽

по подписке
2k7Core
2k7Core

Где-то между Crt-мониторами, скрипом кед по асфальту и рёвом перегруженных гитар затерялось золотое время юности. Ровно на одну ночь ты вернёшься в эру неформальных нулевых. Музыка — от Linkin Park ...

по подписке
Big trunk music
Big trunk music

Ночь Big trunk music: трэп, рэп, хип-хоп и другие тяжёлые басовые жанры под кураторством 4eu3. Вечеринка посвящена дяде Чейзу, гостей ждут выкрученные низкие частоты, парочка гостей из столицы и неп...

Phagamast Showcase
Phagamast Showcase

Заключительный шоукейс сезона Phagamast. В эту ночь выступит Monoplay — артист,...

Be Italian, проспект Добролюбова, 8

1500₽

Ibiza
Ibiza

Будь готов к феерии звуков и красок, которая будет сопровождать тебя всю ночь. Н...

Ibiza, Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул., 12

1000₽

по подписке
Grand open party в Пуси Лебеди
Grand open party в Пуси Лебеди

Открытие нового ночного клуба в самом центре Питера. Вечер обещает стать началом новой истории ночной жизни Петербурга: эстетичный и дерзкий клуб для тех, кто ценит стиль и комфорт, welcome drink каж...

Екатеринбург

Казань

OzoneProРождение
OzoneProРождение

OzoneFamily исполняется 28 лет. 2 танцпола, пространство искусства, маркет, сю...

Фабрика Алафузова

от 1200₽

Вечеринки в «Соли»
Вечеринки в «Соли»

27 ноября, четверг, 21:00 — музыкальный вечер в исполнении самых разносторонних ...

до
Соль

Бесплатно

по подписке
BREAK4WERK: HalloBass_U edition
BREAK4WERK: HalloBass_U edition

Возвращение главного ломаного рейва Казани. Кирилл (aka Mage) – Один из лучших Drum & Bass продюсеров России в стилях Liquid Funk и Mainstream. Лайнап: NOIZA / LESTR / ТАРАКАН / KUTUZOV / CASUALS...

Красноярск

Global Electro Zero
Global Electro Zero

Время вернуться в золотой век электронной музыки 90-х, 00-х и 10-х! Тебя ждёт н...

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

от 800₽

Space Kick's
Space Kick's

Космическое путешествие в мир межгалактического хардкора от команды REC и наших ...

M96

от 400₽

Кто куда? 

Фото обложки: t.me/sigmafestival

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Красноярск

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