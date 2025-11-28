Глубокий звук и атмосфера: топ-вечеринки этих выходных

Самые модные, авангардные, тематические и странные вечеринки начинаются через 3, 2, 1... Резиденты и гости, неожиданные лайвы, многослойные треки — будет много звука и света с полным погружением в музыку!
Москва
Особенный вечер, где впервые на одной сцене соберутся легенды электронной музыки...
Бесплатно
Метафору события раскроет атмосферный перформанс о таинстве перерождения в дрему...
1200₽
В лайнапе тёмная романтика от мемберов лейбла Ключи и выступления близких по духу. Live: 3.56 am / Оля Краснова / 69 Nuggets. DJ-сеты: Tim Aminov / MAIB / VISNU / Ouner / ArinaBrina b2b Nalima....
Две легендарные эпохи на одной вечеринке. Вечер, где запустится машина времени ...
от 800₽
Глубокий звук, живые перформансы и атмосфера, которая объединяет в единый поток. Здесь музыка становится центром притяжения, а пространство стильного и уютного Community — местом, где энергия свобод...
В эту ноябрьскую серость так хочется чего-то яркого. И на помощь приходят оранже...
1000₽
Betelgeize [all night long] + «Decoding the star» [Special AI Videoart] Четыре ...
от 1000₽
ДК Кристалл превращается в Альфа Кристалл — вечеринка в честь празднования дня рождения и начала сотрудничества с Альфа Банком. Все билеты с вечернего концерта Бииклы дают возможность остаться на но...
Санкт-Петербург
Где-то между Crt-мониторами, скрипом кед по асфальту и рёвом перегруженных гитар затерялось золотое время юности. Ровно на одну ночь ты вернёшься в эру неформальных нулевых. Музыка — от Linkin Park ...
Ночь Big trunk music: трэп, рэп, хип-хоп и другие тяжёлые басовые жанры под кураторством 4eu3. Вечеринка посвящена дяде Чейзу, гостей ждут выкрученные низкие частоты, парочка гостей из столицы и неп...
Заключительный шоукейс сезона Phagamast. В эту ночь выступит Monoplay — артист,...
1500₽
Будь готов к феерии звуков и красок, которая будет сопровождать тебя всю ночь. Н...
1000₽
Екатеринбург
Руки вниз, ноги вверх. Врозь носки, пятки вместе. Я учусь, кручусь, топчусь на месте. Отточить все танцевальные приемчики и выучить новые помогут эксперты и многоуважаемые диджеи с терабайтным круго...
Международная ночь скидок приближается вместе с нашумевшей вечеринкой! В этот вечер скидки станут ловушками. Музыка — заклинанием, а ты — тем, кто рискнёт пройти по этажам старого молла, где всё пошло...
Крышесносное шоу с киловаттами звука и света с полным погружением в музыку от до...
от 1500₽
Казань
OzoneFamily исполняется 28 лет. 2 танцпола, пространство искусства, маркет, сю...
от 1200₽
27 ноября, четверг, 21:00 — музыкальный вечер в исполнении самых разносторонних ...
Бесплатно
Красноярск
Время вернуться в золотой век электронной музыки 90-х, 00-х и 10-х! Тебя ждёт н...
от 800₽
Космическое путешествие в мир межгалактического хардкора от команды REC и наших ...
от 400₽
Кто куда?
Фото обложки: t.me/sigmafestival