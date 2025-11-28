Руки вниз, ноги вверх. Врозь носки, пятки вместе. Я учусь, кручусь, топчусь на месте. Отточить все танцевальные приемчики и выучить новые помогут эксперты и многоуважаемые диджеи с терабайтным кругозором в электронной музыке. — Миша Петрик — Кирилл Самойлов — Podfartiloo Вход свободный.