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Миша Петрик, Кирилл Самойлов, Podfartiloo

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Руки вниз, ноги вверх. Врозь носки, пятки вместе. Я учусь, кручусь, топчусь на месте. Отточить все танцевальные приемчики и выучить новые помогут эксперты и многоуважаемые диджеи с терабайтным кругозором в электронной музыке. — Миша Петрик — Кирилл Самойлов — Podfartiloo Вход свободный.

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